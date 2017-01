Hennepkwekerijen opgerold in regio: bewoners uit huizen gezet

BERGEN OP ZOOM/STEENBERGEN/FIJNAART - De politie heeft dinsdag in West-Brabant diverse hennepkwekerijen opgerold. Dat meldt een woordvoerder.

In een woning aan de Heiningen in Bergen op Zoom stonden 84 hennepplanten. De politie heeft vooralsnog de spiksplinternieuwe auto van de bewoner in beslag genomen. De woningbouwvereniging heeft de huur opgezegd.

Uit onderzoek was gebleken dat er rondom de woning veel energie werd verbruikt. De bewoner had de energiemeter onbruikbaar gemaakt. De politie denkt dat er in de woningen meerdere hennepoogsten zijn geweest. De stroomtoevoer is nu afgesloten.

Ook in een woning aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom werd een hennepkwekerij gevonden. Hier stonden in 2 ruimtes 111 grote planten. De politie denkt dat ook hier al meerdere oogsten zijn geweest. De stroom werd op een gevaarlijke manier afgetapt. Een bewoner is opgepakt en verhoord.

In dezelfde stad bleken in een woning aan de Guido Gezellelaan 98 jonge hennepplanten te staan. De bewoner is opgepakt. Hij wordt uit het huis gezet.

Ook in Steenbergen werd hennep geruimd. Daar stonden in een woning aan de Westlandse Langeweg 50 jonge hennepplanten. De bewoner wordt op een later moment nog verhoord. Volgens de politie werd hier al langere tijd hennep gekweekt.

In een loods achter een woning achter de Oudemolenseweg in Fijnaart stonden 381 kweekpotten klaar om gevuld te worden met nieuwe planten. Het ging om een professioneel ingerichte hennepkwekerij. Er stond een kostbare koelinstallatie om de henneplucht te verdoezelen. Er waren geen mensen aanwezig.