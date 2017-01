Steenbergseweg krijgt tóch een rotonde

HALSTEREN - Het kruispunt Steenbergseweg-Wouwseweg-Schoolstraat in Halsteren krijgt toch een rotonde. Die zal er volgens wethouder Yvonne Kammeijer (verkeer) echter niet voor 2019 liggen.

,,Want het is geen eenvoudige verkeerssituatie, er komen vijf wegen op die kruising uit. Er is een goed ontwerp nodig." Daarbij moet er voor de aanleg van de rotonde extra grond worden aangekocht, ook dat vergt veel tijd.

Minimaal

Volgens Kammeijer is uit onderzoek gebleken dat een rotonde gezien de verkeersveiligheid toch de beste oplossing voor de drukke kruising is. Lange tijd voelde de gemeente gezien de kosten meer voor het vervangen van de bestaande verkeerslichtinstallatie. Die heeft zijn beste tijd gehad. Maar een rotonde gaat ongeveer twee keer zo lang mee als een stoplichtinstallatie, waardoor het kostenverschil volgens Kammeijer minimaal is. ,,Dat een rotonde toch iets veiliger is, geeft voor ons de doorslag." De raad kan in het voorjaar een plan van Kammeijer verwachten, mét een financiële onderbouwing.