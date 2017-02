Alters' insigne nietvoor carnaval klaar: te complex ontwerp

HALSTEREN - Uitgerekend het 55e insigne van het Halsterse carnaval is niet voor alle vastelaoved-vierders beschikbaar. Het is te moeilijk om te maken.

De Stichting Alterse Carnaval baalt ervan dat het gipsen embleem nog niet op de vaste verkoopadressen klaar ligt. En misschien met carnaval nóg niet. De tien vrijwilligers die in de kelder van ontmoetingscentrum De Wittenhorst talloze uren zweten op deze klus, hebben meer tijd nodig dan anders. Acht- tot negenhonderd insignes maken ze ieder jaar. Maar nu zit het behoorlijk tegen, verzucht secretaris Corné van Aert. ,,Het is best een ingewikkeld insigne om te maken. Veel handwerk, veel kleurtjes; dat redden we niet met wat snel spuitwerk. Bovendien kampen we met wat zieken."

Het Halsterse motto is dit jaar 'Vastelaoved, de wereld rond'. Ontwerper Diego laat het carnaval zich verplaatsen per luchtballon. ,,Mooi ontwerp, maar best complex dus", zegt Van Aert die de wereld laat weten dat niet iedereen op tijd zo'n felbegeerd wapen á vier euro per stuk om zijn nek kan hebben. ,,En dat terwijl onze insigneploeg altijd al in oktober begint te gipsen."

Extra troepen inhuren om haast te maken, heeft geen zin, weet Van Aert: ,,Dan lopen ze elkaar in de weg, dat schiet niet op." Dus worden de vastenavondvierders mondjesmaat voorzien en moet de stichting lijdzaam toezien waar het schip strandt. ,,De hoogheid en zijn gevolg zijn inmiddels voorzien. We werken stug door. Maar vooralsnog kunnen we de insignes alleen via onze website laten bestellen. En dan maar twee stuks per formulier. Mensen krijgen bericht waar ze opgehaald en afgerekend kunnen worden."

Van Aert verzekert dat trouwe verzamelaars van het Halsterse insigne hoe dan ook bediend zullen worden. ,,Maar het kán helaas wel eens na carnaval worden."