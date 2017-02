Geheimzinnigheid bij aftrap carnaval in Strienestad en 't Vosse-ol

STEENBERGEN/NIEUW-VOSSEMEER - In Steenbergen (Strienestad) en Nieuw-Vossemeer ('t Vosse-ol) is zaterdag de aftrap gegeven voor drie weken carnavalsleut.



In het Steenbergse café De Joosse ging om elf minuten over acht het Snorrebal van start. Bij binnenkomst kreeg iedereen een envelopje met daarin een geheim in handen gedrukt van Jan Oorlog (Jeroen Bouwens) of Nar Boowke (Leander Lebeau). "Je mag het geheim bewaren of je mag het eruit halen", was de boodschap. Wie het envelopje opende kon lezen 'Betrapt, Roddeltáánte! Zurreg da je de ep 'eb.. En speul zo meej'. Later op de avond werd duidelijk wat daar de bedoeling van was. Wie de Strienestad-app op zijn smartphone zette kon meespelen met de quiz. Steenbergenaren die de tekst van de liedjes vergeten, kunnen die ook terugvinden in de app.



't zit in de femilie

Carnavalprins Strienius de Vijfde (Dennis Vermeulen) noemde het Snorrebal een groot familiefeest, wat goed aansluit op het op het motto ' 't zit bij oons in de femilie'. "Carnaval is in Steenbergen in 1961 ontstaan vanuit een aantal families. En dat is nu gegroeid met nog een heleboel families. Veel vaders en moeders zijn er morgen weer met hun kinderen tijdens het Snorrekesbal", zei de prins. Het Snorrebal was voor de elfde keer in het café aan de Kaaistraat. Daarom ontvingen uitbaters Jamy van Zundert en Jordy Dam een bos bloemen en een vergrote insigne uit handen van de prins en Richard Krijnen, voorzitter van Stichting Karnaval Steenbergen.



Het Snorrebal zou zijn naam geen eer aandoen als er geen snorrenverkiezing was. Snorren waren er in alles soorten, maten en kleuren. Zo mocht een snor met lampjes niet ontbreken, evenals snorren met familiefoto's. Dweilband Uttoeternietoe beet het spits af op muzikaal gebied.



Vosse-ol

Een paar kilometer verderop was het ook feest. Nieuw-Vossemeer besloot vorig jaar dat het niet achter kan blijven op andere carnavalssteden met een bal op zaterdagavond. Zij organiseren sinds dien het Jan Kellerbal. In De dorpsherberg droeg de nieuwe Jan Keller (Nacho de Jong) de elf geboden van deze carnaval voor. Het belangrijkste gebod is volgens hem het eerste: "Het motto is We Schrijve geschiedenis. Geschiedenis is traditie, en in 't Vosse-ol houden we tradities in ere. We maken er dus een geweldige carnaval van waar wij die traditie in ere houden, zodat ze jaren later zullen zeggen 'toen werd er geschiedenis geschreven'". Volgens Giscard van Tilburg, de voorzitter van de carnavalsvereniging zit dat wel goed. "Dat we met zo'n kleine gemeenschap ieder jaar een mooi carnaval organiseren, daarmee schrijven we jaar op jaar geschiedenis."