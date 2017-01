GBWP wil onderzoek naar 'levensgevaarlijke' Jannelandseweg na wéér verzakking

HALSTEREN - Onderzoek waarom de Jannelandseweg in Halsteren steeds verzakt en maak de weg beter geschikt voor zwaar verkeer. Die oproep doen raadslid Piet Roosendaal (GBWP) en enkele omwonenden van die weg aan de gemeente Bergen op Zoom. Aanleiding zijn het opnieuw wegzakken van putdeksels op de kruising met de Nonnekensdreef en de vermeende schade aan een van de huizen door werk van de Nederlandse Gasunie.

Roosendaal: ,,Ik schrok me laatst kapot toen ik er langs liep; er ligt ineens weer een put van tientallen centimeters diep. Terwijl die een week geleden nog hersteld is. Dit is wachten op ongelukken. Levensgevaarlijk." De put is met hekken afgezet, maar ook de rest van de weg kampt met flinke verzakkingen. Daarnaast zijn sinds het werk de vloeren van het huis van Pieter van den Wildenbergh aan de Jannelandseweg verzakt en sprongen de stukken plamuur van de schouw.

Bronbemaling

Roosendaal heeft inmiddels bij de gemeente om actie gevraagd. ,,Er moet onderzocht worden waar dit toch steeds vandaan komt. We kunnen het steeds wel laten repareren, maar dat kost een hoop geld. Misschien zit er wel een breuk in de riolering, maar als we niks doen zullen we dat nooit weten." Zelf denkt Roosendaal (in het verleden als uitvoerder betrokken bij de bouw van de woningen aan de Jannelandseweg en de Nonnekensdreef) dat de wekenlange bronbemaling die nodig was om de bouwput voor de Gasunie droog te krijgen en te houden de boosdoener is. ,,De Jannelandseweg is één van de laagst gelegen plekken in Halsteren, al het water van de Brabantse Wal stroomt daar naartoe. Maar omdat er geen damwanden zijn gebruikt om de bronbemaling te begrenzen is er denk ik een te groot gebied drooggelegd."

Zwaar verkeer

Daarnaast pleiten Roosendaal en de omwonenden er voor om de weg beter geschikt te maken voor zwaar verkeer. ,,De Jannelandseweg is daar nu eigenlijk niet voor gebouwd.” Terwijl de straat daar wel veel voor wordt gebruikt vanwege omliggende bedrijven.

De gemeente Bergen op Zoom laat via woordvoerster Marije Romijn weten de weg binnenkort opnieuw te inspecteren, maar kondigt geen directe maatregelen of een onderzoek aan. ,,,Want dat de weg er niet heel mooi bij ligt, wil niet zeggen dat ie niet aan de eisen voldoet."