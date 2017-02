article

1.6900603

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft een 38-jarige Fransman in Bergen op Zoom aangehouden die vermoedelijk in een gestolen Audi A8 reed. De auto, met de waarde van ongeveer 100.000 euro, is in beslag genomen.

Fransman met gestolen Audi A8 aangehouden in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft een 38-jarige Fransman in Bergen op Zoom aangehouden die vermoedelijk in een gestolen Audi A8 reed. De auto, met de waarde van ongeveer 100.000 euro, is in beslag genomen.

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/fransman-met-gestolen-audi-a8-aangehouden-in-bergen-op-zoom-1.6900603

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4283811.1395733213!image/image-4283811.jpg

Bergen op Zoom,dnr

Bergen op Zoom