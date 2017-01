Fikse bevolkingsgroei in dorpen, Bergen op Zoom krimpt

Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen zijn 2017 met ongeveer 137.522 inwoners begonnen. Dat zijn er dik 700 meer dan op 1 januari 2016. Toen hadden de vier gemeenten samen nog 136.797 inwoners. Opvallend daarbij is dat de gemeente Bergen op Zoom opnieuw iets krimpt, waar de drie omliggende gemeenten allemaal juist een flinke groei kenden.

In Bergen op Zoom werden op nieuwjaarsdag 66.223 mensen wakker. Dat zijn er veertien minder dan op 1 januari 2016. Het is het tweede jaar op rij dat de stad minder inwoners telt dan het jaar daarvoor. In 2015 woonden er alles bij elkaar nog 66.320 mensen in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Een verklaring voor de recente daling heeft woordvoerster Nausikaä van den Merkenhof echter niet. ,,Het is zo'n minimaal verschil."

De gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Tholen laten juist een totaal ander beeld zien. Daar namen de inwonersaantallen juist flink toe. Vooral in Steenbergen. Die flinke groei heeft volgens voorlichtster Selene Hoogeveen in zijn geheel te wijten aan de invoering van de toeristenbelasting eind 2015. ,,Daarmee is het voor werkgevers interessanter geworden om arbeidsmigranten die langer dan vier maanden blijven in de gemeentelijke basisadministratie in te laten schrijven. Dat scheelt in de kosten."

Ook het aantal Woensdrechtenaren is fors toegenomen. Op 1 januari telde de Zuidwesthoek 21.840 inwoners, 158 meer dan 21.682 mensen van een jaar geleden. Griffier Cees Adriaanse heeft twee verklaringen: ,,Op dit moment is het goedkoper om in Nederland te wonen dan in België. We zien daarom dat veel Belgen de grens oversteken om hier te komen wonen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt met het huisvesten van statushouders." Die mensen worden dan ook ingeschreven in het bevolkingsregister.

In Tholen is de bevolkingsgroei het kleinst. Op het eiland nam het aantal inwoners toe met 106: van 25.389 op de eerste dag van 2016 naar 25.495 in 2017. Het aantal mannen en vrouwen is nagenoeg gelijk: respectievelijk 12.734 en 12.761.

Alle inwonersaantallen zijn onder voorbehoud. De definitieve aantallen worden in mei vastgesteld, maar de verschillen zijn minimaal.