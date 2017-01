Dries Giezen, een vergeten Bergenaar

BERGEN OP ZOOM - Ondernemend kunstenaar. Zo noemt Eric Elich hem. De bekende Bergse kunstenaar, cartoonist van deze krant, dook in het leven van Andreas (Dries) Giezen, deed uitgebreid onderzoek. Het begon allemaal heel dicht bij huis. In de woonkamer van zijn ouders.

,,Daar hing in de jaren zestig een tekening. Een circusvoorstelling.’’ Die tekening siert inmiddels de wand van zijn eigen woning. ,,Ik wilde weten of er meer bekend is over deze Giezen. Ik wist dat de panelen van de stoomcarroussel in de Efteling door hem zijn gedecoreerd.’’

Op die panelen staat atelier Andries Giezen Bergen op Zoom. Maar het verhaal Giezen bleek veel verder te reiken dan alleen maar dat van een kundig decorateur die kermisattracties versierde, zo ontdekte Elich gaandeweg. Wat Giezen bedacht? Een kermispark. Een permanente kermis in Diemen. In 1931 ging dit pretpark avant la lettre open. En het was meteen een succes. ,,Maar uiteindelijk ging hij er aan failliet’’, ontdekte Elich tijdens zijn maandenlange zoektocht naar het leven en werk van Giezen.

Want er kwam concurrentie. In Amsterdam opende ook zo’n kermispark. En het was gedaan met Diemen. Maar Giezen zat niet bij de pakken neer. Zijn volgende stap: ,,Hij wilde een circus en er kwam een circus.’’ Met paarden in de hoofdrol. Het volledige verhaal over deze vergeten Bergenaar is te vinden in de jongste uitgave van De Waterschans, het geschiedkundig tijdschrift van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Dat verscheen eind december.