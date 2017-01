article

DINTELOORD - Een nieuwe carnavalsorganisatie, een motto en vanaf vandaag ook een heus carnavalsnummer. Het feest begint weer te leven in Dinteloord, nadat het jarenlang stil lag. Dinteloorder Mathijs Pluijgers (21 jaar) is onlangs de studio ingedoken om een liedje te nemen. Overdag is hij op de weg te vinden als vrachtwagenchauffeur, maar in het weekend is Pluijgers op feesten en partijen in de hele omgeving te zien. Als dj draait hij inmiddels al een aantal jaar mee.

Op de tandem met Mathijs Pluijgers uit Dinteloord: dj maakt feestnummer

