article

1.6896923

DINTELSAS - Aan boord van woonschip Keja in de haven van Dintelsas heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. De brand is ontstaan in de kachel van het schip. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Kachel zorgt voor brandje op woonboot in haven Dintelsas

DINTELSAS - Aan boord van woonschip Keja in de haven van Dintelsas heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. De brand is ontstaan in de kachel van het schip. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/dinteloord/kachel-zorgt-voor-brandje-op-woonboot-in-haven-dintelsas-1.6896923

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4851097.1486813869!image/image-4851097.JPG

112,brand,woonboot,Dinteloord

Dinteloord