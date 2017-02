Boer zoekt Vrouw: hoeveel meiden schreven David uit Dinteloord een brief? (video)

DINTELOORD - Het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw Internationaal is vanaf zondag weer te zien. Een van de deelnemers komt oorspronkelijk uit West-Brabant. De 27-jarige David houdt varkens in Roemenië , maar zijn roots liggen in Dinteloord.

Eind augustus werden de boeren voorgesteld. Op de website van het tv-programma is te lezen in een bericht dat de boeren in totaal 1199 brieven hebben gekregen. In een voorstukje van het programma op YouTube zegt Yvon Jaspers tegen David: "88 meiden willen naar Roemenië."

In de uitzending van zondag ontvangen de boeren hun brieven op de SS Rotterdam, een schip waarmee in de jaren vijftig en zestig veel mensen vertrokken naar een ver land om een nieuw bestaan op te bouwen.

De andere vier boeren in Boer zoekt Vrouw Internationaal wonen in Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Zambia. Het is de tweede internationale editie van de datingshow.

Na de uitzending waarin de boeren werden voorgesteld, ontstond er ophef. Volgens zakenblad Quote zouden meerdere deelnemers, onder wie David en viskweker Marc in Zambia, geen echte agrariërs zijn. De KRO-NCRV stelde toen dat de 'inhuurboeren' een gevolg zijn van veranderende tijden in het boerenleven. Het is niet zo dat ze de selectieprocedure hebben versoepeld, het is simpelweg een kwestie van boeren: versie 2.0., legde een woordvoerder uit.

Er zijn in deze serie Boer zoekt Vrouw Internationaal in totaal 12 uitzendingen waaronder die van afgelopen augustus. De laatste uitzending is op zondag 23 april.

Boer zoekt vrouw is zondag te zien om 20.20 uur op NPO1.