Dierenkliniek Hoogerheide verhuisd naar KLM-laan

HOOGERHEIDE - De dierenkliniek in Hoogerheide is verhuisd naar een nieuwe locatie aan de KLM-laan in Hoogerheide. Deze week werden daar de eerste patiënten ontvangen.

De afgelopen 38 jaar konden baasjes met hun gezelschapsdieren terecht in de kliniek aan de Dennenlaan 29a in Hoogerheide. Dierenarts Wolter Keers had daar sinds 1979 een praktijk aan huis als onderdeel van Dierenartsenpraktijk de Zuidwesthoek. Keers ging twee jaar geleden met pensioen.

"Toen hij met pensioen ging hebben we afgesproken dat we nog twee jaar de praktijkruimte konden huren. Na die tijd moesten we voor een vervangingslocatie zorgen", zegt dierenarts Stan Huijsmans die de maatschap zonder Wolter Keers, maar met Hans Zomer en Marjolein van der Pad voortzette.

Het was niet makkelijk om een goede locatie te vinden, zegt Huijsmans. "We wilden in ieder geval in het dorp Hoogerheide blijven. Dat is goed bereikbaar voor onze klanten uit de gemeente Woensdrecht en omstreken. Ik wilde wel een zichtlocatie maar niet in de Raadhuisstraat vanwege de parkeerproblemen. Het gros van de mensen komt toch met de auto naar ons toe."



Het pand aan de KLM-laan is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid. De nieuwe kliniek van Dierenartsenpraktijk Zuidwesthoek is te vinden aan de KLM-laan 24, tegenover tankstation de Meeuw.