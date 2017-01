article

DE HEEN - Een 8-jarig jongetje is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een brand in een caravan aan de Zeelandwesg-Oost in De Heen. Het kereltje is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Zware brandwonden voor jongetje (8) na spelen met vuur in caravan De Heen

