Colonel Whitakerplein Woensdrecht niet geschikt als ijsbaan

WOENSDRECHT - Het Colonel Whitakerplein in het dorp Woensdrecht blijkt minder geschikt als schaatsbaan dan gedacht. De Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal vertelde zaterdag in deze krant dat hij hoopt op initiatieven van de bewoners om het plein gebruiksklaar te maken voor schaatsplezier.

Water

Het Woensdrechtse dorpsplatform vatte zondagavond de koe bij de horens en zette het plein vol met water. "We hebben eerst de putten op het plein, die dienen als afwatering, afgedekt en vervolgens heeft de brandweer het plein volgespoten met een laat water van 15 centimeter", legt Kees Gravemaker van het dorpsplatform uit. Zijn verbazing was groot toen hij maandagochtend om 07.30 uur zag dat er nog maar slechts een plasje water over was. "Dus zo geschikt is het plein niet om er een schaatsbaan van te maken", constateert hij teleurgesteld.

Voortvarend

Van Agtmaal zegt dat het dorpsplatform al te voortvarend te werk is gegaan. "Dat het plein geschikt is om op te schaatsen wil nog niet zeggen dat het plein waterdicht is. Drie jaar geleden, bij de herinrichting van het plein, hebben we gezorgd dat het plein helemaal vlak is en hebben we hoog opstaande randen aangebracht", legt Van Agtmaal uit. Gravemaker vindt dat hij op het verkeerde been is gezet. "Onder geschikt als schaatsbaan versta ik dat de bodem geen of weinig water doorlaat".

Langdurig

Van Agtmaal zegt dat het plein geschikt maken voor schaatsen een langdurig proces is. "Je moet eerst wachten tot het stevig vriest en dan een eerste laagje water opbrengen en wachten tot dat bevroren is. En dat moet je dat proces meerdere malen herhalen tot dat er een dikke laag is gevormd". Van Agtmaal weet dat een ijsbaan aanleggen minstens twee dagen in beslag neemt. Gravemaker zegt dat hij inmiddels divers adviezen heeft binnengekregen om het plein schaatsklaar te maken.

Moeite

"Een van die adviezen is om het plein te bedekken met plastic zeil en pas dan vol te laten lopen met water. "Vreemd dat je zoveel moeite moet doen om een plein dat zogenaamd geschikt is om er op te schaatsen in gereedheid te brengen". Of er deze week nog een poging wordt ondernomen om het plein alsnog schaatsklaar te maken is volgens Gravenmaker twijfelachtig. "We gaan deze week als dorpsplatform intern overleggen of we nog wel zin hebben om het plein vol te laten lopen".