Carnavalswagen van de Leutige Bouwers uit Lepelstraat voor het eerst naar buiten

LEPELSTRAAT - Het zijn stressvolle weken voor bouwclubs van carnavalswagens. Met man en macht wordt er in bouwketen gelast en geverfd om de wagens tijdens carnaval te laten stralen.Tot aan carnaval volgen we bouwclub de Leutige Bouwers uit Lepelstraat in hun bouwproces.

De Leutige Bouwers uit Lepelstraat bouwen nog steeds met veel enthousiasme door aan hun carnavalswagen. Vorige week lieten de bouwers weten voor op schema te liggen. En dat is nog steeds zo.

‘’Afgelopen zaterdag is de wagen voor het eerst naar buiten gegaan’’, vertelt Danny de Groot. ‘’Daar worden nog een aantal poppen erop gezet met een kraan. Dat kan binnen niet, want de wagen is 9 meter hoog terwijl het kot maar 5 meter hoog is. En buiten kunnen we de bewegingen testen. Vroeger deden we alle bewegingen met de hand, maar nu is bijna alles computergestuurd.’’

Doordat de wagen nu buiten staat is er genoeg ruimte in het kot over om met de onderdelen aan de slag te gaan die nog afgemaakt moeten worden. ‘’We gaan deze week alles wat binnen staat netjes afmaken’’, aldus De Groot.

Afgelopen week kregen de Leutige Bouwers ook bezoek van andere bouwverenigingen (zie foto beneden). ‘’We hebben toch veel vragen gekregen over ons motto, ‘Me Bewake De Leut’. Mensen hadden echt het idee dat het een oorlogswagen zou worden. Dus we hebben het idee uitgelegd en dat werd erg enthousiast ontvangen.’’

(Foto: Patrick Roosendaal)

Volgende week meer over De Leutige Bouwers en hun carnavalswagen.