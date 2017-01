Carnavalsclub 't Vagevuur uit Lepelstraat bestaat 5 x 11 jaar

LEPELSTRAAT - Carnavalsvereniging 't Vagevuur uit Lepelstraat gaat zaterdag het 55 jarig bestaan vieren. Dat gaat plaatsvinden in Gemeenschapshuis Sint Antonius aan de Kerkstraat in Lepelstraat. 's Middags is er een boeremaaltijd waar alleen de leden voor uitgenodigd worden en 's avonds om 20.00 uur begint het jubileumfeest met Diverso drive-in show en verschillende dweilbandjes. De toegang is gratis.

Bouwkot

Carnavalsclub 't Vagevuur werd in 1962 vanuit het buurtschap Het Vagevuur opgericht door Geert Loos die ook voorzitter werd. Het eerste bouwkot was een kippenhok bij Geert Loos aan Het Vagevuur 2A. Daar werden in de beginjaren gebouwd op boerenkarren waarmee de kinderen in de optocht reden.

De wagens werden steeds groter en op een keer moest er met en voorhamer een stuk muur worden weggeslagen omdat de wagen niet door de deur kon. Vanaf het moment dat er in een schuur bij Loos kon worden gebouwd werden de wagens groter. Tot 1972 werd er met papiermanche gebouwd, een jaar later werd overgestapt op polyester.

Kantelen

Voorzitter Ad Hack weet zich te herinneren dat in 1973 voor het eerst in de categorie C-wagens werd meegereden in Bergen op Zoom. ,,We hebben in die 55 jaar ook ups en downs gehad", zegt Hack die in 2003 Geert Loos opvolgde. ,,In 1989 stonden we op kantelen en toen we in 2000 naar het bouwkot van René Ooms aan de Zonnekreekseweg in Steenbergen verhuisde twijfelden we of we door zouden gaan. Het verblijf daar duurde 2 jaar. Sinds we in Halsteren aan de Canadaweg ons bouwkot hebben gaat het met de club goed.

We hebben 40 bouwers, met een vaste kern van 20." In 55 jaar heeft de bouwclub maar twee voorzitters gehad. De ontwerpers bleken minder honkvast. Veerle Schouten uit Bergen op Zoom die sinds vorig jaar het ontwerp voor de wagen maakt is de 18de in die rij. De wagen waarmee 't Vagevuur dit jaar op straat komt heeft als motto: , Al 55 jaar los in het kabouterbos'. Hack: ,,We gaan met een groot bos, waarin de kabouters feestvieren, door de straten in 't Krabbegat, De Straot en Altere rijden."