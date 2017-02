Cameratoezicht en extra surveillance gevraagd na drugsdumping buitengebied Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Cameratoezicht. En extra surveillance in het buitengebied. Dat is de keiharde eis van Evert Weys, fractievoorzitter van GBWP, de grootste partij in de gemeenteraad, na de zoveelste dumping van hennepafval in het buitengebied van Bergen op Zoom.

Maar liefst tachtig zakken trof boswachter Erik de Jonge maandagochtend aan langs de Molenzichtweg in het oostelijke buitengebied van de stad. Vanuit een rijdende auto zo naar buiten gegooid, want de zakken lagen over honderden meters in de berm verspreid. ,,Zoals het nu gaat kan het niet langer'', vindt Weys. ,,Het aantal dumpingen neemt schrikbarend toe.''

De gemeente zet vandaag, dinsdag, speciaal een vrachtwagen in om de grote hoeveelheid troep op te ruimen. Het was niet de enige dumping maandag. Ook op landgoed Buitenlust troffen wandelaars een partij plastic zakken met drugsafval aan. ,,We snappen de frustratie van Evert Weys heel goed, wij voelen dezelfde frustratie'', is het commentaar van Erwin Stander, woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom. ,,We zouden liever het gemeenschapsgeld dat nodig is om gedumpte zakken op te ruimen voor andere zaken inzetten.''

Daarom zoekt de gemeente ook naar 'nieuwe en innovatieve opsporingsmethodes' om de daders van de dumpingen in de kladden te pakken. ,,Maar we kunnen in verband met de privacy niet zo maar lukraak camera's neerzetten.''

Volgens Stander werkt de gemeente al met tal van organisaties samen om de dumpingen de baas te worden. Dat gebeurt in provinciaal verband. Maar het voorkomt de dumpingen niet. ,,Het is geen geheim dat dit soort van dumpingen van hennepafval aan de orde van de dag is'', geeft Stander toe.

Weys is het intussen zo beu dat hij vindt dat er op korte termijn een bijeenkomst moet komen met alle betrokken partijen, provincie, politie, organisaties als Brabants Landschap. Om in het buitengebied tot een gezamenlijke aanpak te komen. Bergen op Zoom ruimt de troep in het buitengebied een keer per week op. En dat is hard nodig.

De gemeente heeft een tijdje de rommel eens per maand geruimd, maar daar kwamen zoveel klachten over dat de gemeente onder druk van de Bergse gemeenteraad besloot naar een wekelijks schema te gaan.