BSD: 'Wat is er aan de hand met parkeergarage De Parade?'

De BSD maakt zich grote zorgen over de staat waarin parkeergarage De Parade in Bergen op Zoom zich bevindt. De raadsfractie is zich een hoedje geschrokken dat de herstelwerkzaamheden aan de garage bijna een miljoen euro kosten en vraagt zich af of gebruikers geen risico lopen.

Bijgepraat

Uit een brief van de fractie aan het college van B en W blijkt dat de gemeenteraad de afgelopen 1,5 jaar meerdere malen in vertrouwen is bijgepraat over de noodzakelijke werkzaamheden. Ook stelde BSD diverse malen, eveneens in vertrouwelijkheid, vragen aan B en W over de kwestie.

Afgelopen zaterdag meldde BN DeStem dat voor werkzaamheden aan vloeren en de constructie ongeveer een miljoen euro nodig is. Dat bedrag werd genoemd in een rechtszaak die Betonrestore tegen de gemeente heeft gevoerd. Dit Gorinchemse bedrijf vond dat het ten onrechte niet het werk aan de garage gegund had gekregen.

Claim

De Bredase rechter wees de claim echter af en oordeelde dat de gemeente geen fouten heeft gemaakt tijdens de aanbesteding. ,,Wat is er aan de hand met de garage? Want als ze een dergelijk hoog bedrag nodig hebben om een garage te herstellen, dan moet dat toch een hele hoop zijn", zegt BSD-raadslid Piet van den Kieboom.

Van den Kieboom vraagt zich af of gebruikers de afgelopen jaren veiligheidsrisico's hebben gelopen. En nog blijven lopen zolang de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. ,,U bent als college ruim twee jaar op de hoogte van de noodzaak tot het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. Vond en vindt u het verantwoord om de situatie zo lang te laten voortduren?"

Verantwoord

Het raadslid wil van het college verder weten of het wel verantwoord is om de garage open te houden voor het publiek en welke tekortkomingen precies zijn geconstateerd aan de garage. Ook BN Destem heeft daarover eerder vragen gesteld aan de gemeente, maar kreeg te horen dat er pas naar buiten wordt getreden op het moment dat de aanbesteding van het werk definitief rond is.

B en W beantwoorden binnenkort de vragen van de BSD schriftelijk.