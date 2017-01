Brugklasser Sharon in schoolbijlage: 'Bergen huiswerk? Dat valt best mee' (fotoalbum)

BERGEN OP ZOOM - Stapels huiswerk, verdwalen in een grote school en een klas vol onbekenden: het zijn de schrikbeelden van groep-8-leerlingen voor hun overstap naar de middelbare school. Brugklasser Sharon legt maandag in de bijlage van BN DeStem 'Schoolkeuze 2017-2018' uit dat het niet nodig is om je zenuwachtig te maken.

De school staat op 10 minuutjes fietsen van mijn huis'', vertelt Sharon van Eekelen (12) uit Bergen op Zoom. ,,Dat is een van de redenen dat ik voor 't Rijks heb gekozen. Ik ben ook naar de open dag van andere scholen geweest, zoals die van het Zuidwesthoek College, maar dat vond ik te ver fietsen.''

Het is woensdagochtend en voor Sharon begint de schooldag met het vak Nederlands. Grammatica, dat kent ze al. Bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden benoemen leerde ze al op haar vorige school, basisschool De Kreek. Toch schrijft Sharon alle aantekeningen keurig over van het bord.

,,Dat doe ik alleen omdat de leraar zegt dat het moet. Ik schrijf normaal gesproken alleen mee als ik iets moeilijk vind.'' De les vliegt voorbij en voor ze het weet gaat de bel die het einde van het eerste lesuur aankondigt. Sharon: ,,Voor mijn gevoel duren de lessen hier korter dan op de basisschool.''

Whatsapp

Terwijl ze door de drukke gang manoeuvreert, kijkt ze op haar telefoon. Whatsapp, Snapchat en Instagram worden snel even gecheckt. ,,De meeste leraren hebben een mandje waar we aan het begin van de les onze telefoon in mogen leggen. Het is niet verplicht, dus ik laat hem meestal in mijn tas zitten. Volgens de leraren leiden de piepjes en het getril van al die telefoons ons af.''

Na Nederlands is het tijd voor geschiedenis. Dat vak vindt de Bergse lastiger. ,,Er komen andere onderwerpen aan bod dan die ik op de basisschool heb gehad. Maar het is niet de inhoud van de lesstof waar ik moeite mee heb, het is meer de hoeveelheid die het lastig maakt.''

Huiswerk

Toch vindt ze de totale hoeveelheid huiswerk en het aantal toetsen dat ze moet maken op de mavo best te doen. Sharon: ,,Ik ging er vanuit dat ik zou verdrinken in al het huiswerk en dat ik elke week een paar toetsen moest maken. Maar het valt me reuze mee. Vaak krijgen we aan het einde van de les tijd om alvast aan ons huiswerk te beginnen, dat scheelt. Ik moet best veel leren, maar tot nu toe haal ik goede cijfers. Vooral de manier van leren is anders dan op de basisschool. Op De Kreek kreeg ik samenvattingen die ik moest leren. Nu moet ik die samenvattingen zelf maken en daar gaat veel tijd in zitten. Gelukkig sta ik nergens onvoldoende voor.''

Ook het soort onderwijs en de manier waarop dat wordt gegeven, was voor de Bergse belangrijk in haar schoolkeuze. ,,Ik ben ook op de open dag van het Roncalli geweest, maar daar ligt de focus veel meer op zelfstandig werken. Ze mogen daar zelfs hun eigen toetsen indelen. Ik weet van mezelf dat ik daar niet gedisciplineerd genoeg voor ben. De aanpak hier op 't Rijks past beter bij mij.''

Pauze

Na de geschiedenisles volgt een blokuur techniek en daarna is het tijd voor het favoriete moment van Sharons dag: de pauze. Die brengt ze door op haar lievelingsstek in school: de aula voor de brugklassers, ook wel de 'wuppenaula' genoemd. Sharon koopt een zakje popcorn en zoekt haar vriendinnen op om bij te kletsen.

Sharon is blij met haar klas, ook al is het er soms een beetje rumoerig. ,,Vooral de jongens zijn druk. Maar meestal heb ik er geen last van. Alleen als ik serieus probeer op te letten raak ik soms afgeleid. Maar ik praat zelf ook veel. Ik heb al een keer strafwerk gekregen omdat ik te veel kletste'', lacht Sharon.

Op woensdag telt het rooster van de Bergse brugklasser slechts vijf lesuren, dus 's middags is ze vrij. Net als op de basisschool. ,,Daar ben ik heel blij mee, want die vrije middag wilde ik niet kwijt.''

Als om 12.55 uur de bel gaat, pakt ze snel haar tas in om vervolgens samen met twee vriendinnen naar huis te fietsen.