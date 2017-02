Brandoefening in verzorgingshuis in Halsteren: 'Het is wel erg spannend hoor!

HALSTEREN - En dan begint opeens de sirene te loeien als een malle. Met zijn allen turen de medewerkers van verzorgingshuis Sint Elisabeth in Halsteren naar de brandinstallatie om de fik te traceren. Daar, op de eerste verdieping, 151! Gelukkig gaat het om een oefening.

Twee dames blijven beneden om de brandweer op te vangen, de rest gaat in gestrekte draf naar boven. Maar niet voordat ze zich hebben bewapend met portofoons. Al snel hebben ze de brandhaard gevonden en beginnen met de evacuatie van slachtoffers.

Ondanks dat het om een gezamenlijke oefening gaat met de brandweer, staan de gezichten strak. Dit is het moment dat theorie in de praktijk wordt gebracht. Medewerker Jeanine Foppele drinkt na afloop een kopje koffie met de poppen die ze net hebben gered. ,,Het is wel erg spannend hoor. En je merkt dat het goed is dat je oefent. Zo kwam ik iets later ter plekke en ging ik door deuren die al gecheckt waren. Dan zie je dat je ze moet markeren, bijvoorbeeld met een viltstift."

Ook de andere medewerkers slaan direct aan het evalueren. ,,Het is wel verwarrend, zo'n plattegrond. Hoe lees je die nu precies? Wat is links of rechts?" Ook blijkt de accu van een van de portofoons leeg te zijn. Weer een leerpuntje.

Manager Veiligheid en crisiscoördinator Cees Augustijn van tanteLouise kijkt het tevreden van een afstandje aan. ,,We hebben straks nog een hoop te bespreken. Maar ja, de afgelopen tijd hebben we maar mondjesmaat geoefend. Maar de komende tijd gaan we daar flinke verandering in aanbrengen."