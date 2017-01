Bouwbroers uit Dinteloord maken grootse wagen: 'Het is een virus'

DINTELOORD - Met een gigantische carnavalswagen gaan de Dinteloordse gebroeders De Geus voor de eerste prijs.

Het kunstwerk op wielen is bijna klaar. Het motto is Ut lôôp gesméérd en dat is bij de Vrolijke Vierders ook daadwerkelijk zo. De Dinteloordse carnavalsvereniging heeft de 7,5 meter hoge en 13,5 meter lange wagen in sneltreinvaart in elkaar gezet.

Aan een dergelijke wagen werken normaal gesproken tientallen mensen mee, maar Jurgen (40) en Fred (35) de Geus deden nagenoeg alles samen. In deze laatste weken voor carnaval zijn ze vijf avonden per week plus bijna de gehele zaterdag bezig met bouwen. ,,Het is een virus, valt niet uit te leggen. Ik heb op mijn negende mijn eerste wagen gebouwd. Daar won ik gelijk de eerste prijs mee en sindsdien is het blijven kriebelen. Het is mooi om creatief bezig te zijn, van niets iets te maken”, vertelt Jurgen.

De samenwerking tussen de broers verloopt perfect, vertelt Fred. ,,Af en toe praten we een hele avond niet. Ieder is dan met z’n eigen ding bezig en aan het einde vragen we: ‘Alles gelukt?’” Jurgen: ,,We hebben sowieso aan een half woord genoeg."

De open dag is op 11 februari, waarna ze nog twee weken de tijd hebben om de wagen te perfectioneren tot carnaval losbarst. Of ze volgend jaar weer met zo’n grote bouwwerk meedoen, weten ze niet. ,,Dit overtreffen wordt heel moeilijk.”