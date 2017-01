Bijstandsgerechtigden krijgen leerwerktraject WVS-Groep

HALSTEREN -Bijstandsgerechtigden in negen West-Brabantse gemeenten krijgen binnenkort een leerwerktraject aangeboden bij werkvoorzieningschap WVS-Groep. De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert hebben daarover donderdag een akkoord bereikt. Ook ISD Brabantse Wal en Werkplein Hart van West-Brabant participeren hierin.

De WVS-Groep krijgt hierbij een belangrijke rol en wordt omgevormd van een productiebedrijf naar een leerwerkbedrijf. Volgens wethouder Cors Zijlmans van de gemeente Steenbergen is het doel zoveel mogelijk mensen op te leiden en te begeleiden naar een baan in het bedrijfsleven. ,,We hebben daar werkgevers keihard voor nodig. Intratuin in Halsteren neemt al 30 tot 35 jaar mensen in dienst van de WVS-Groep, reden dat we vandaag het akkoord hier bij hen sluiten. We hopen dat andere bedrijven hier naar kijken en dit voorbeeld volgen.”

Punt van zorg

Met name daar zit wel een punt van zorg voor wethouder Hans Verbraak van de gemeente Roosendaal. ,,Voldoen werkgevers hieraan en nemen ze mensen op? Ik ben daar wel bezorgd over, maar de tijd zal het uitwijzen. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor jongeren zonder een startkwalificatie (opleiding, HvI). Die mogen niet aan de kant blijven staan.”

Door de intensieve samenwerking ontstaat een groep van 9.000 mensen, waarvan 6500 in de bijstand zitten en 2500 nu bij de WVS-Groep zijn ondergebracht. Afspraak is dat de WVS-Groep jaarlijks 300 mensen via een leerwerktraject aan een baan helpen. ,,Ook schakelen we marktpartijen in die dit soort trajecten verzorgen”, zegt wethouder Jean-Pierre Schouw van de gemeente Etten-Leur.

Makkelijk plaatsbaar

Het is overigens niet zo dat iedere bijstandsgerechtigde een leerwerktraject volgt. De gemeenten gaan ervan uit dat zes tot tien procent van hen zonder een dergelijk traject aan de slag gaat omdat ze makkelijk plaatsbaar zijn. Een groep van 30 tot 35 procent komt wel voor deze hulp in aanmerking.

Het akkoord wordt binnenkort in alle gemeenteraden besproken. ,,We hopen dat uiterlijk in april alle negen raden groen licht geven”, aldus Zijlmans.