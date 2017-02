article

1.6914910

BERGEN OP ZOOM - Het konijn dat zaterdagochtend in alle vroegte werd gevonden rondom het politiebureau in Bergen op Zoom, is terug bij haar familie. De politie startte via sociale media een zoektocht naar het baasje van Flappie, die eigenlijk Kamuk heet.

Verdwaald konijn herenigd met familie na zoektocht politie: 'Kinderen enorm blij!'

BERGEN OP ZOOM - Het konijn dat zaterdagochtend in alle vroegte werd gevonden rondom het politiebureau in Bergen op Zoom, is terug bij haar familie. De politie startte via sociale media een zoektocht naar het baasje van Flappie, die eigenlijk Kamuk heet.

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/bergen-op-zoom/verdwaald-konijn-herenigd-met-familie-na-zoektocht-politie-kinderen-enorm-blij-1.6914910

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6915011.1487411888!image/image-6915011.jpg

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom