Vals geld tijdens eerste vastenavendweekend in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bij café De Bourgondiër in Bergen op Zoom is zaterdagavond tijdens het eerste voorweekend van Vastenavend een vals briefje van 50 euro opgedoken.

Volgens Jimmy Devilee, mede-eigenaar van het café op de Grote Markt, was het 'extreem goed nagemaakt'. "We kwamen er in de loop van de avond achter, toen het nat werd en de inkt eraf ging. Op dat moment was helaas niet meer te achterhalen wie ermee betaald had. En ook op camerabeelden is dat niet te zien."

Devilee is bekend met de manieren om nepgeld te ontdekken, zoals de UV-lamp en speciale stiften. "Maar zo'n eerste Carnavalsweekend is zo steendruk, dat je aan controle niet altijd toe komt. Je probeert zo hard mogelijk te werken en klanten zo snel mogelijk aan leutneutbonnen te helpen."

Devilee deed geen aangifte bij de politie, dat doet de bank voor hem, zegt hij. Wel plaatste hij een bericht op Facebook om andere kasteleins in Bergen op Zoom te waarschuwen. "Ik heb van collega's nog niet gehoord dat bij hen ook geprobeerd werd met vals geld te betalen. Het bericht werd wel 240.000 gedeeld. Onvoorstelbaar."

Volgens Devilee komt het twee tot drie keer per jaar voor dat nepbriefjes opduiken.