Drugslab midden in woonwijk in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft een drugslab gevonden in de Fabritiusstraat in de wijk Borgvliet in Bergen op Zoom. De bewoner van het pand is aangehouden, meldt de politie.

