Datalek bij gemeente Bergen op Zoom, tientallen lekken bij Eindhoven en Helmond

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom heeft onlangs te maken gehad met een datalek. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Reporter Radio. In tegenstelling tot veel andere Nederlandse gemeenten heeft Bergen op Zoom hier wel gewoon melding van gemaakt. Dat is wettelijk verplicht.

Bescherming van persoonsgegevens is een groot goed in Nederland. Alle instellingen die deze informatie opslaan zijn sinds vorig jaar verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens Reporter Radio doet de helft van de gemeenten dat niet. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de 66 onderzochte gemeenten te maken heeft met datalekken.

Wat er precies is gestolen en of Bergen op Zoom veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, is niet duidelijk.

33 datalekken

Bij de gemeenten Eindhoven en Helmond zijn het afgelopen jaar in het totaal 33 datalekken geconstateerd. Het meest opvallende geval was in Helmond: een ambtenaar liet zijn laptop met persoonsgevoelige informatie liggen in het openbaar vervoer.

Volgens een woordvoerster van de gemeente Helmond is de schootcomputer 'een á twee weken weg geweest'. Onderzoek van experts heeft uitgewezen dat niemand heeft geprobeerd toegang te krijgen tot de gegevens.

Afgelopen weekeinde werd nog duidelijk dat in Eindhoven de persoonsgegevens van 880 aanvragers van een omgevingsvergunning op straat zijn komen te liggen door een fout van de gemeente. De fout is vorige maand, nadat ze ontdekt was, meteen verholpen.

Toezichthouder

Eindhoven noteerde afgelopen jaar in het totaal 17 datalekken. Van drie zwaardere gevallen werd de toezichthouder in kennis gesteld. Welke gevallen zich afgelopen jaar precies hebben voorgedaan, weigert de gemeente te zeggen.

Helmond registreerde in 2016 in het totaal 16 incidenten. Dat zijn naast de kwijtgeraakte laptop, onder meer een virusaanval (6x), een brief aan het verkeerde adres (4x) en bedrijven die onzorgvuldig met gemeentelijke informatie omgingen (3x).

Reporter schat dat zestien op de duizend Nederlanders het slachtoffer zijn van een datalek. Ruim zeshonderd lekken werden gemeld. In 28 gevallen werden mensen op de hoogte gesteld dat hun gegevens op straat waren beland. Het gaat dan vaak over naam en adresgegevens of het burgerservicenummer.

De Autoriteit kan boetes uitdelen als gemeenten datalekken niet melden. Ze wil strenger gaan optreden tegen gemeenten die dat verzuimen.