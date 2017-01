Belgische toezichthouder heeft weinig vertrouwen, politiek maakt zich zorgen

WOENSDRECHT - De fracties van de Roosendaalse Lijst en GBWP in Bergen op Zoom maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van de kerncentrale in Doel nu bekend is geworden dat de Belgische nucleaire toezichthouder FANC weinig vertrouwen heeft in de veiligheidssituatie ter plekke.

Op straat horen we gemengde reacties. De een maakt zich druk, de ander totaal niet. "Dat soort incidenten maakt wel een verschil in hoe we over kernenergie denken. Op zich zie ik wel voordelen in kernenergie, met name voor medische doeleinden. Maar ik heb geen vertrouwen in de kerncentrale in België. Het is hoog tijd dat men beter gaat kijken naar andere vormen van energiewinning zoals zonnepanelen, aardwarmte en het opwekken van energie met behulp van eb en vloed", zegt Mimi de Smet.

Geen zorgen

Vic Huijgens uit Hoogerheide maakt zich niet zo druk. "Ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken. De incidenten hebben tot nu toe altijd plaatsgevonden buiten het reactorgedeelte. Als er wat gebeurt dan wordt de boel gelijk stilgelegd. Dat betekend in ieder geval dat ze weten wat er opdoet, dat geeft vertrouwen. De Bergse wethouder Arjan van der Weegen zegt dat mensen in actie moeten komen, dat vindt ik goed. Op die manier kun je er druk en controle op houden."

Sluiten

Plaatsgenoot John de Viet denkt er anders over: "Ik heb totaal geen vertrouwen meer in kerncentrale Doel. Ik woon al 45 jaar in de buurt van Doel, maar de laatste tijd zijn er steeds meer incidenten. Het laatste ongeluk vond wel plaats buiten het kerngedeelte, maar de stoom die ontsnapte, die kwam dus wel uit de kernreactor. Ik denk dat we best bang mogen zijn want als het ploft, dan is worden we weggevaagd tot in de wijde omtrek. Wat mij betreft moeten ze gewoon de boel sluiten."

Incidenten

Er deden zich de afgelopen zes jaar zeker dertig incidenten voor in de centrale van Doel, vlak over de grens bij Woensdrecht. Afgelopen dinsdag viel er een zwaargewonde toen er stoom in de machinekamer ontsnapte. De kernreactor werd meteen stilgelegd, maar deze wordt vandaag weer in bedrijf genomen.