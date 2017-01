Bal van Bergen komt wat aarzelend op gang

BERGEN OP ZOOM - De een komt om te netwerken, de ander om bekenden te zien en een enkeling om te dansen. Het 23e Bal van Bergen van Societé Poubelle d'Or kwam zondagmiddag zoals altijd wat aarzelend op gang in De Stoelemat.

Maar met name tijdens de klanken van The Ohiki Hawaiians, een tikje vreemde eend in de jazz-bijt, werd de sfeer warmer en warmer. Enkele honderden mensen genoten van de nieuwjaarstraditie van Poubelle d'Or, die ook de Last Dollar Big Band had uitgenodigd om muziek te komen maken.

Aan de oproep een beetje 'op chique' te komen, hadden aardig wat mensen gehoor gegeven. Het dansen in stijl bleef nog wat achter. Maar geproost op het nieuwe jaar werd er volop.