65 zorgwoningen op terrein voormalige brandweerkazerne Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Op het braakliggende terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Westersingel komen zorgwoningen. Zorgontwikkelaar Fivente wil daar een zorgcomplex met 35 appartementen bouwen, aan de kant van de Bruinevisstraat moet een hofje met nog eens dertig zorgwoningen gerealiseerd worden.

Het wijkje wordt voorzien van een halfverdiepte parkeergarage, met de in- en uitrit aan de Westersingel. Wethouder Patrick van der Velden is blij dat er eindelijk een invulling van het braakliggende veld is, maar hij houdt wat betreft de planning nog een slag om de arm.

,,De plannen zijn nog pril. Het moet nog ter inzage liggen en daar kan dan weer bezwaar op gemaakt worden. We gaan er vanuit dat er in de loop van 2018 wel iets moet staan."

Volgens Van der Velden sluit het plan perfect aan op de brede aanpak van de binnenstad: ,,Zorg dicht bij de binnenstad, dicht bij alle voorzieningen." In januari wordt er een informatieavond belegd over de plannen. Omwonenden krijgen daar binnenkort een brief over thuisgestuurd.

Ook de Vereniging Binnenstad krijgt hier een uitnodiging voor. Sinds de sloop van de brandweerkazerne in 2014 lag het terrein braak. Bergenaren mochten zelf ideeën aandragen voor een tijdelijke invulling van het perceel. Uiteindelijk is toen besloten er een bloementuin aan te leggen.