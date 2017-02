100 Woningen en hotel met 70 kamers in 't Katrientje in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Zorgorganisatie tanteLouise is in onderhandeling met Bouwgroep De Nijs-Soffers uit Hoogerheide over overname van verzorgingshuis 't Katrientje in Bergen op Zoom. In het pand komen 100 wooneenheden, een hotel met 70 bedden en eronder een parkeergarage met 300 plekken.

De lelijke puist die het gebied rond de Vismarkt in Bergen op Zoom al jarenlang ontsiert, wordt snel onderworpen aan een grondige facelift. Tenminste, als de onderhandelingen tussen zorgorganisatie tanteLouise en Bouwgroep De Nijs-Soffers uit Hoogerheide over voormalig zorgcomplex 't Katrientje tot een goed einde worden gebracht.

Rainier Schuurbiers van Bouwgroep De Nijs-Soffers verwacht dat de kogel binnenkort door de kerk gaat en hoopt over een paar weken of maanden tot een akkoord te komen. ,,De onderhandelingen bevinden zich in een verregaand stadium. Binnen niet al te lange tijd verwachten we met nieuws naar buiten te komen."

Bij tanteLouise zijn ze een stuk minder mededeelzaam. Een woordvoerder laat weten dat 'er gesprekken gaande zijn met een projectontwikkelaar'.

Schuurbiers wil desgevraagd best een tipje van de sluier oplichten als het gaat om de plannen. ,,We denken aan de realisatie van 100 wooneenheden en de aanleg van een ondergrondse parkeergarage die plek biedt aan 300 auto's. Dat zou de gelegenheid bieden om de Vismarkt autovrij te maken. Dat past goed in het gemeentelijke beleid om auto's op pleinen te weren. De gemeente is ook op de hoogte van onze plannen."

Onderdeel van de plannen is ook de realisatie van een hotel met maximaal 70 bedden. Eigenaar Frans Hazen van hotel De Draak aan de Grote Markt is daarvoor in de race. ,,Het klopt dat Hazen een van de trekkers is van het plan. We willen zoveel mogelijk met plaatselijke ondernemers werken, omdat we dat belangrijk vinden voor de stad. Ook voeren we gesprekken met de Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom. Zo willen we met alle betrokken partijen dit ontwikkelen." Bij Stadsherstel was niemand bereikbaar voor commentaar.

't Katrientje heet officieel Zorgcentrum Huize Sint Catharina. Ruim tweeënhalf jaar geleden ging het verzorgingshuis dicht en werden de laatste bewoners verplaatst naar woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG. Eigenaar tanteLouise voerde onderhandelingen met woningcorporatie Stadlander over een overname. De corporatie wilde woningbouw plegen, maar beide partijen kwamen er niet uit. Sindsdien verpaupert het complex en vormt het met zijn dichtgetimmerde ramen bepaald geen ansichtkaart voor de stad.