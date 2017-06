Zo klapten de formatiegesprekken met Jesse Klaver

Als Rutte en Klaver woensdag aan het einde van de middag het lange smalle paadje op de Pompstationweg weer aflopen, heeft Klaver geen beweging gemaakt. Geen Turkije-deals, vindt Klaver. Voor Rutte mag het in de haak zijn, hij is er Europese mede-architect van, maar het klopt niet. Klaver vindt dit de 'morele ondergrens’ waar GroenLinks niet doorheen wil.



Dat is dan ook wat Rutte woensdagavond telefonisch meldt aan Pechtold en Buma: Jesse wil niet, dit is een doodlopende steeg. De conclusie ligt alle spelers op de lippen, maar hij is nog niet hardop uitgesproken. De volgende dag zullen ze dat officieel moeten vaststellen.



Met zijn vieren komen ze na de eerste breuk in de formatie weer bij elkaar op het Catshuis. Waar de buitenwacht denkt dat het weer begint, nu ze om tafel zitten, is dat in werkelijkheid het begin van het einde. Klaver herhaalt in aanwezigheid van VVD, CDA en D66 dat hij niet overtuigd is van het juridische fundament.



Maar dan wordt er aan het einde van de donderdag een advies van Buitenlandse Zaken op tafel gebracht door Tjeenk Willink. Het komt van de Directie Juridische Zaken, de volkenrechtelijke topdiplomaat heeft zich aan een document gezet dat Klaver moet overtuigen.



Hij sluit zijn advies als volgt af: ,,De afspraak tussen de EU en Turkije beweegt zich formeel en in samenhang tussen de grenzen van het recht zoals dat in volkenrechtelijke verdragen staat, waaronder het Vluchtelingenverdrag, waarin het individuele recht op asiel is opgenomen.(…) Vergelijkbare afspraken zijn mogelijk tussen de EU en landen van Noord-Afrika.’’