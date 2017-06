Wiebes: Groot datalek bij Belastingdienst

De Tweede Kamer is geschrokken van de brief. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemt de zaak ‘zeer ernstig’, net als D66. Kamerlid Steven van Weyenberg twittert: ,,D66 wil snel duidelijkheid over omvang datalek. Ook is beveiliging bij dit deel Belastingdienst nog steeds niet op orde, moet direct gebeuren.” De PvdA laat via Kamerlid Henk Nijboer weten: ,,Dit mag niet gebeuren met de gegevens van mensen, heb debat aangevraagd, nog volgende week.”