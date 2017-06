We moeten bankiers geen gouden bergen beloven

Er is sinds de bankencrisis het nodige veranderd. Banken moesten verplicht grotere buffers aanleggen, de zieke bonuscultuur - die kortetermijndenken en zelfverrijking in de hand werkte - werd aan banden gelegd en in Europa werd afgesproken dat de belastingbetaler niet meer zou opdraaien voor nieuwe problemen. Maar inmiddels worden in de Verenigde Staten de bankenregels weer versoepeld, heeft Italië deze week nog 17 miljard euro aan belastinggeld in twee noodlijdende banken gestopt (weliswaar geen systeembanken, maar toch) en staat in Nederland de bonusregeling ter discussie. Deze week blokkeerde een meerderheid van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie een motie om de strenge Nederlandse regels te handhaven.



Nou behoren de Nederlandse regels tot de strengste van Europa. Bankiers mogen hier nog maar een bonus van maximaal 20 procent van hun vaste salaris krijgen, terwijl dat elders 100 procent is. Maar de vraag is hoe lang nog. Werkgeversorganisaties lobbyen gretig om onze regels te versoepelen, om Britse banken naar Amsterdam te lokken. De Amsterdamse D66-wethouder en ministerskandidaat Kajsa Ollongren pleitte ervoor. En de VVD heeft er nooit een geheim van gemaakt de huidige regeling te streng te vinden.