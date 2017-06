VVD-coryfee Neelie Kroes: Minderheidskabinet zeker een optie

Voordeel van zo’n minderheidskabinet is volgens Kroes dat voor arrogantie geen plek is. ,,Partijen worden gedwongen meerderheden te zoeken en zorgvuldig te opereren.” Dat zo’n regering extra onzekerheid met zich meebrengt, hoeft volgens Kroes geen probleem te zijn. ,,In het verleden waren er ook meerderheidskabinetten die in praktijk meer trekken van een minderheidskabinet bezaten. Dat had toen vooral te maken met confessionele partijen, die hun eigen koers gingen.” Die kleine christelijke partijen zijn nu juist vaak heel coöperatief en kunnen een minderheidscoalitie helpen.



Kroes stelt dat partijen in het landsbelang moeten gaan bewegen. ,,Er móet een combinatie komen, over links of over rechts. Partijen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen.” Dat geldt zeker ook voor de PvdA, meent ze. ,,Het is logisch dat Lodewijk Asscher gezien de verkiezingsuitslag eerst paste, maar het is arrogant voor iedereen om nu in de schuttersputjes te blijven zitten.”



Ze noemt het spijtig dat de VVD, CDA en D66 er niet uit zijn gekomen met GroenLinks. ,,Met die nu afgebrande combinatie was een goed resultaat zeker mogelijk geweest.” Kroes zegt regelmatig contact te hebben met VVD-leider en premier Rutte. ,,Hij weet hoe ik er over denk.”