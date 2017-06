Vluchtelingen zetten politiek schaak

5. Alle partijen zijn wel voor meer opvang in de regio. Gaat dat lukken?

Opvang in de regio klinkt als een wondermiddel, maar feitelijk gebeurt dat al 35 jaar onder de vlag van de VN, zegt Stronks. ,,Het probleem is alleen dat landen nog geen 50 procent aan geld leveren van wat de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vraagt.''



Duizenden oorlogsvluchtelingen zitten uitzichtloos vast in kampen in Jordanië, Libanon en Turkije. De UNHCR vraagt veilige landen om ze op te nemen, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Ook in de Turkijedeal is afgesproken dat Europese landen vluchtelingen eerlijk verdeeld opnemen, maar ook dat wordt te weinig gedaan.



6. Hoe groot is het vluchtelingenprobleem eigenlijk?

In 2015 bereikte de vluchtelingencrisis het hoogtepunt met een instroom van 58.900 asielzoekers in Nederland. Vorig jaar was dat bijna met de helft afgenomen: 31.600 asielzoekers. De grootste groep is afkomstig uit het door oorlog geteisterde Syrië. Europese cijfers laten dezelfde trend zien. Lucassen: ,,Nederland kan dit makkelijk aan. In de jaren 90 kwamen veel meer asielzoekers en toen is de verzorgingsstaat ook niet omgevallen.''