Tweede Kamer voelt niks voor rekeningrijden

Volgens de plannen zouden alle auto's en vrachtwagens een kastje moeten krijgen waarmee in alle lidstaten automatisch kan worden betaald voor de gereden kilometers. Het zogeheten rekeningrijden moet tol en vignetten vervangen.



Een slecht plan dat veel te ver gaat, meent Schultz van Haegen. ,,Ik ben er geen voorstander van dat Europa bepaalt of er een beprijzingssysteem komt en in welke vorm'', aldus de VVD-bewindsvrouw. Rekeningrijden is volgens haar een achterhaald systeem.



De minister krijgt bijval van een meerderheid van de Kamer. Gevreesd wordt dat Brussel rekeningrijden uiteindelijk in alle landen wil invoeren. „Het is belangrijk dat we een duidelijke grens trekken, als we dat niet doen is de volgende stap snel gemaakt", zegt Schultz van Haegen.