'Trump zette inlichtingendiensten onder druk'

Onderzoek naar groei aantal vaccinmijders

13:28 Deskundigen gaan in opdracht van het kabinet onderzoeken waarom steeds meer mensen hun kinderen niet laten inenten. Zij moeten zich onder meer buigen over de vraag wat de beste manier is om ongegronde angst voor vaccinaties weg te nemen, schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.