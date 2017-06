Trump wil Obamacare per direct afschaffen

Trump riep senatoren van zijn Republikeinse Partij vandaag op het huidige stelsel onmiddellijk af te schaffen. Pas daarna moeten ze verder praten over een nieuw stelsel, als ze daar nu geen overeenstemming over kunnen bereiken. Zoals gebruikelijk zette Trump zijn pleidooi op Twitter.



Het kortwieken van de zorgwet is een van de speerpunten van de president. Hij vindt de wetgeving van zijn voorganger Barack Obama die ervoor zorgt dat miljoenen Amerikanen verplicht verzekerd zijn voor hun ziektekosten ,,mislukt, duur en gevaarlijk'', maar slaagt er maar niet in een alternatief door het Congres te loodsen.