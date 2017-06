Trump en Poetin ontmoeten elkaar voor het eerst op G20

De ontmoeting werd vandaag aangekondigd door de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster. Hij wilde niet ingaan op de vraag of Trump de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen ter sprake zal brengen tijdens het gesprek.

Trump spreekt tijdens de top ook persoonlijk met andere buitenlandse leiders, waaronder de Chinese president Xi Jinping, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier Theresa May en de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto. Ook de Mexicaanse president ontmoet hij voor het eerst; een eerdere ontmoeting in januari ging op het laatste moment niet door.

Erdogan

De Duitse regering heeft vanmiddag bekendgemaakt dat de Turkse president Erdogan geen toespraak mag houden in de marge van de top in Hamburg. Erdogan wilde voorafgaand aan de top zijn landgenoten 'trakteren' op een toespraak, maar dat ziet de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel niet zitten Hij vreest dat de politie het te druk met de G20 heeft om ook nog veiligheidsmaatregelen voor Erdogans toespraak te treffen. De bewindsman vindt bovendien dat zo'n toespraak 'niet in het politieke landschap past'.