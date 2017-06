Theresa May blijft ondanks nederlaag

Volgens de BBC gaat May om 13.30 uur Nederlandse tijd naar Buckingham Palace waar ze koningin Elizabeth om toestemming zal vragen een nieuwe regering te formeren. May geeft zometeen een persconferentie waarin ze haar besluit toelicht.

Groot-Brittannië heeft een periode van stabiliteit nodig, aldus May nadat vannacht bekend werd dat ze afstevende op een groot zetelverlies. ,,Wat de uitkomst ook is, als Conservatieven zullen wij onze plicht vervullen om te zorgen voor stabiliteit'', zei ze vanuit Maidenhead. De voorlopige uitslagen wijzen uit dat de partij twaalf zetels heeft verloren en op 318 uitkomt.

Hangend parlement

De Conservatieven werden wel de grootste partij van het Verenigd Koninkrijk, maar zijn de absolute meerderheid in het parlement kwijt. Daarmee is nu officieel sprake van een zogeheten hung parliament. Er zijn dan meerdere partijen nodig om wetgeving door te voeren. In Nederland is dat normaal, voor de Britten met hun districtenstelsel, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen in een district wint, is dat een uitzondering.