SP wil opheldering over 'doofpot' Hillen

Hillen verklaarde in 2014 volgens de NRC tegenover justitie dat hij de Kamer doelbewust onvolledig informeerde over corruptie bij de aankoop van auto's voor Defensie. ,,Als ik alle details over zulke zaken aan de Kamer zou melden, dan zou ik geen tijd meer overhouden om een krijgsmacht te runnen", zegt hij tegen de krant. ,,De Kamer moet er van op aankunnen dat de minister er alles aan doet om een integere krijgsmacht te krijgen."



Initiatiefneemster Sadet Karabulut (SP) kreeg vanmiddag bijval van onder meer GroenLinks. ,,Dit kan natuurlijk niet. Ik wil van de minister horen wat er nu precies is gebeurd en wat zij ervan vindt'', zegt Karabulut. ,,En dit is niet het eerste incident bij Defensie; er lijkt weer sprake van een doofpot. Minister Hennis is verantwoordelijk voor haar medewerkers en voorgangers. Ze moet de Kamer overtuigen dat voor die mentaliteit van verzwijgen voor de Kamer en het zelf maar afhandelen - een doodzonde - geen plaats is.''