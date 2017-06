SP volhardt: Geen deelname aan kabinet met VVD

Klaver weerspreekt dat hij is teruggefloten

6:34 GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver weerspreekt dat hij is teruggefloten door leden uit zijn eigen partij tijdens de formatiegesprekken. ,,Natuurlijk heb je overleg in een formatieteam, maar er is één iemand verantwoordelijk voor de keuze. Dat ben ik'', zegt hij in een interview in de Volkskrant.