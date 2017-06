Rutte vanmorgen op de koffie bij Franse president Macron

Leiders motorblok moeten elkaar weer zien te vinden

15 juni Informateur Tjeenk Willink gaat opnieuw onderzoeken of een coalitie met als basis het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 mogelijk is, zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie over de voortgang van de kabinetsformatie. Vanavond ging Tjeenk Willink gelijk weer met D66-leider Alexander Pechtold, CDA-leider Sybrand Buma en VVD-leider Mark Rutte om tafel. Lees de gebeurtenissen van vandaag hieronder in ons liveblog terug.