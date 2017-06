Rutte: nieuw kabinet moet links en rechts verbinden

Pechtold vreest straks als enige 'linkse' partij in een centrumrechts blok te belanden. In een kabinet waar D66 aan gaat deelnemen moeten de progressieve en conservatieve partijen in balans zijn. ,,Dat evenwicht wil ik ab-so-luut terug zien”, zei Pechtold eerder.



Of de balans volledig hersteld is, blijft gissen. De informateur zal in de komende dagen andere partijen benaderen om aan te schuiven bij de formatietafel.



Tjeenk Willink trapte vorige week vol op de rem, om te voorkomen dat een minderheidskabinet straks onvermijdelijk is. De breuk met GroenLinks is definitief, waardoor eigenlijk alleen een combinatie met ChristenUnie of de PvdA een meerderheidskabinet oplevert. Maar ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers en zijn PvdA-collega Lodewijk Asscher staan bepaald niet te popelen om aan te sluiten. Segers wil alleen als iedereen 'dat gewenst acht' (en dat geldt niet voor Pechtold), en Asscher wil na het historische zetelverlies bij de Tweede Kamerverkiezingen helemaal niet regeren.