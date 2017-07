PVV protesteert tegen benoeming van Marcouch als burgemeester van Arnhem

Grootste gevaar voor Rutte III is de coalitie zelf

8:01 Met 76 zetels in de Tweede Kamer is het kabinet Rutte-III wankel, als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eruit komen in de formatie. Slechts één bokkig Kamerlid die tegen een wet stemt en het is crisis. In elke fractie zitten wel potentiële dwarsliggers.