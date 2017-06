'PvdA wél bereid vluchtelingen terug te sturen naar Noord-Afrika'

De PvdA heeft zich als regeringspartij hard gemaakt voor het akkoord met Turkije over het terugsturen van asielzoekers. Die 'Turkijedeal' is, als het aan VVD, CDA en D66 ligt, de blauwdruk voor soortgelijke akkoorden met landen in Noord-Afrika. De drie gedoodverfde coalitiegenoten werden het daarover echter niet eens met GroenLinks, waardoor ze weer op zoek moeten naar een vierde regeringspartner. De PvdA zou daarvoor in aanmerking kunnen komen.



De overtocht van migranten uit Noord-Afrika naar Europa moet niet langer lonen, schrijven Asscher en drie geestverwante deskundigen. Alleen zo kan worden voorkomen dat bootvluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee. Maar dat is ook nodig om het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Europa te behouden.