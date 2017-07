Onderzoeksbureau: geen bewijs voor lange arm van Ankara

De onderzoekers stellen dat er geen ‘aantoonbaar strakke aansturing’ van de organisaties vanuit Turkije plaatsvindt. ,,Daarmee is niet gezegd dat Turkije dit niet probeert, of dat hier geen sprake van is’’, stelt Asscher in een brief aan de Tweede Kamer. Ook schrijft hij dat het op basis van dit onderzoek niet mogelijk is ‘harde conclusies’ te trekken. Dat komt door de aard van het onderzoek: het is vooral gebaseerd op gesprekken met de Turks-Nederlandse organisaties, niet op bijvoorbeeld een financieel boekenonderzoek.



Uit gesprekken met Turkse Nederlanders blijkt dat zij zich niet laten beïnvloeden door de onderzochte organisaties Islamitische Stichting Nederland (Diyanet), Stichting Islamitisch Centrum Nederland, Milli Görüş en Hizmet. Ze weten vaak niet dat moskeeën verbonden zijn aan bepaalde clubs of waar die precies voor staan. Sociale media en Turkse televisiestations lijken veel meer invloed te hebben.