Onderhandelaars op 'uitje' naar Haagse Johan de Witthuis

Het pand, met bouwjaar 1652, is gekozen omdat het een mooie plek is en een goede tuin heeft. Die tuin is een hofje, buiten het zicht van de camera’s. Leuk detail: er staat een zandstenen beeld van Cupido. De onderhandelaars die niet in Den Haag wonen, zullen maandag- op dinsdagnacht ook in de stad overnachten. Maandagavond wordt er ook gedineerd in de Hofstad.