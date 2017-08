Nog altijd geen deal over lerarensalarissen: kabinetscrisis dreigt

Hoewel het er vorige week nog op leek dat de verhoging van de salarissen van basisschoolleraren in kannen en kruiken was, staat de deal plots toch weer op losse schroeven. De formatiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie gaan vooralsnog niet akkoord.



De PvdA eist in de rijksbegroting 2018 extra geld voor de salarissen van de leraren. Zo niet, dan stapt de partij uit het kabinet, dreigde voorman Lodewijk Asscher eerder. Ondanks dat hij met de VVD wel een deal kon sluiten, stuit hij op verzet van de overige formatiepartijen. Die durven zich niet aan een loonsverhoging te verbinden zolang het financiële plaatje voor het nieuwe kabinet nog niet rond is. En zonder de steun van de formatiepartijen gaat de afspraak niet door; hun zetels zijn cruciaal om de deal via de begroting door de Kamer te krijgen.



De begrotingsplannen moeten donderdag ingediend worden bij de Raad van State, die er een advies over zal uitspreken. Met nog anderhalve dag te gaan is de druk op de coalitiepartners dus hoog. Als de hogere salarissen straks niet in de begroting staan, dreigt Asscher alsnog uit het demissionaire kabinet te stappen.