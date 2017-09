Mikken Buma en Pechtold op een ministerspost?

Dit mág niet meer fout gaan. Nog een paar 'proppen in de pijp' eruit en VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kunnen samen het bordes op, luidt de hoopvolle verwachting in de formatieteams. Vooruit, alles kan nog stuk, maar dat is altijd zo. De week na Prinsjesdag zou coalitiesmid Gerrit Zalm wel eens klaar kunnen zijn met zijn klus.

Daarmee komt ook het leukste onderdeel van de formatie dichterbij: het verdelen van de posten. Behalve dat Mark Rutte zijn verblijf in het Torentje zal verlengen en dat het CDA de beste papieren heeft om Financiën straks te bestieren, ligt alles nog open.

Herschikking

Voordat er aan de verdeling van de ministersposten en staatssecretariaten begonnen kan worden, zullen de vier partijen eerst nog een besluit moeten nemen over de 'herschikking' van de ministeries. Die heeft vooral een praktische kant: met vier partijen zijn er meer ministeries nodig om straks een goede balans in de ministerraad te kunnen hebben. Uitgangspunt is dat de VVD zes ministers mag leveren, CDA en D66 allebei vier en de ChristenUnie twee. Dat zou er op neer komen dat er drie extra ministersposten komen ten opzichte van de huidige dertien onder Rutte II.

De verwachting is dat het naambord van het ministerie van Economische Zaken weleens van de gevel kan verdwijnen. D66 aast op een ministerie van Klimaat en Energie en CDA heeft wel oren naar eerherstel voor het opgeslokte ministerie van Landbouw. Daarmee zou al één extra minister 'gewonnen' zijn.

Heetste hangijzer is wat er moet gebeuren met het superministerie van Veiligheid en Justitie. CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat dit departement topzwaar is geworden sinds de politie eronder is gehangen.

Top secret

En wat doen de partijleiders dan? Van Gert-Jan Segers (CU) is duidelijk dat hij Kamerlid blijft. Het verhaal wil dat CDA-voorman Sybrand Buma en D66-leider Alexander Pechtold elkaar al wel in de oren hebben gefluisterd of en onder welke omstandigheden ze minister willen worden. Top secret is het nog. Zelfs hun mede-onderhandelaars mochten de overpeinzingen niet horen. De keuze is ook een moeilijke. Blijven ze in de Kamer, dan kunnen ze fracties leiden. Een niet te onderschatten taak in een coalitie met 76 zetels.

Vraag is welk ministerschap ze daaraan kunnen koppelen. Van Pechtold mag verwacht worden dat hij op Onderwijs uit de voeten kan, maar ook BuZa heeft zijn interesse. Jurist Buma zou dan aan het hoofd van het ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen gaan staan. Een puzzel met veel bewegende delen dus. Maar wel één die de formatietafel steeds dichterbij ziet komen.